La Lazio dorme | lezione di calci dal Rennes | 2-0

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ladidal: 2-0 –adntata dal primo all’ultimo minuto, iniziativa e gol solo del, che ha anche un po’ esagerato coi, del tutto inutili vista la evidente, totale superiorità sugli ospiti. A prendere piùè stato il povero Vavro a cui, per togliergli la palla, non c’era bisogno di assestarglieli, vista la continua sconfitta negli incontri diretti con gli attaccanti normanni. L’arbitro Jovanovic ha qualche responsabilità nel non aver saputo impedire il gioco duro. Ha cominciato a tirare fuori cartellini gialli, distribuendoli a caso, solo dopo aver perso il controllo delle intemperanze deiatori. L’episodio più antipatico è avvenuto al 57’ quando il portiere Salin ha corso per trenta metri dalla porta per andare a aggredire Luis Alberto, che s’è difeso come ha potuto. E l’arbitro che cosa fa per sedare la conseguente ...

