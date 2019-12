Incidente stradale | Claudio suona poi viaggia per rincasare | la tragedia

Leggi la notizia su viagginews

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Unha stroncato la vita diPaci, un musicista amato da tutti e che è andato via troppo presto ed in maniera atroce. Il poveroPaci è morto in un. Si tratta di un musicista molto apprezzato, che nel giro di pochi giorni avrebbe compiuto 31 anni. Il suo … L'articolopoiperlaè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

emergenzavvf : Incidente stanotte sulla #A4 tra un furgone impegnato nei lavori di manutenzione stradale e un’autocisterna carica… - NapoliToday : #Cronaca #Incidentistradali Incidente stradale in piazza Cavour: investita una donna sulle strisce pedonali… - Veronamobile : 12/12/2019 14:34 - LUNGADIGE PORTA VITTORIA lato Aleardi - Incidente stradale prestare attenzione -