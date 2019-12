Halo su Nintendo Switch? E' possibile secondo un leaker storicamente affidabile (Di giovedì 12 dicembre 2019) Un leaker di Nintendo molto affidabile, che in passato ha svelato importanti annunci diventati poi ufficiali, ha apparentemente lasciato intendere che Halo potrebbe arrivare su Nintendo Switch. Sì, avete capito bene. Il franchise di Halo ha visto una rinascita grazie a diversi fattori. Halo Infinite, il prossimo capitolo principale della serie, arriverà su Xbox Scarlett il prossimo anno, la serie è stata poi adattata per la TV e The Master Chief Collection è stato portato su PC.Il termine "killer app" indica il software principale di un'azienda, qualcosa che attira i clienti a scegliere una console. Super Mario, The Legend Zelda e Pokémon sono le principali killer app di Nintendo. Sony ha titoli esclusivi come God of War e The Last of Us. La killer app, o una delle killer app, di Microsoft è, ovviamente, Halo, una serie di giochi che sono diventati sinonimo di Xbox. L'originale Halo: ...

