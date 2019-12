Bimba con la sindrome di down pubblicizza una bambola

Leggi la notizia su baritalianews

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Una bambina molto piccola con ladihato come modella, una. La mamma è felicissima che abbiano scelto proprio lei perre unae racconta così. Ivy Kimble ha 4 anni ed è stata portata dalla mamma, Kristin Kimble ad un casting. La piccola era andata in compagnia anche delle altre sorelle ma è stata scelta lei. Julie Parks, portavoce di American Girl, ha detto: “Ivy è adorabile ed è una modella eccezionale. Le foto che abbiamo scattato per i nostri cataloghi sono bellissime “. Kristin, la mamma ha detto così: “Dobbiamo tutti sentirci rappresentati nel mondo. Abbiamo bisogno di sentire di avere un posto nel mondo. È così importante vederlo adesso con i nostri occhi ”. E poi ha aggiunto: “Ivy ha una personalità magnetica. Nessuno può conoscerla senza innamorarsi all’istante di lei. Tutti la adorano “. E poi ha ...

LaStampa : Ha 34 anni la nuova leader del partito socialdemocratico al governo. Figlia di due madri, governerà il Paese con al… - MaurizioTorchi2 : RT @lauraleghista: 2 ANNI E 8 MESI AL BASTARDO CHE VIOLENTO' UNA BIMBA DI 3 ANNI. 13 ANNI A CHI SI È DIFESO IN CASA SUA. E POI CI CHIEDONO… -