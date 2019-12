12 borse studio ai migliori progetti sostenibili della Parthenope

Bolzano. Bando per borse di studio per la formazione post-universitaria : La Giunta provinciale ha approvato un Bando di concorso per la concessione di borse di studio agli studenti che, nel

Iovino : “Raddoppiato fondo per borse di studio - Campania a rischio collasso” : Tempo di lettura: 2 minuti“Garantire il diritto allo studio equivale a garantire il diritto alla democrazia e alla libertà di ciascuno di noi. In Campania, dove da sempre mi batto accanto ad ogni singolo studente per questo inalienabile diritto, da troppi anni assistiamo a ritardi sistematici nell’erogazione di borse di studio, con studenti in attesa addirittura dal 2012. Ragazzi che non possono permettersi di accollarsi spese fin troppo ...

Bandi e borse di studio - la rassegna della domenica : Dal laboratorio CERN dove si studia la struttura dell’universo all’Istituto universitario europeo di Fiesole, passando per i Bandi di Invitalia per l’imprenditoria al Sud. Alcuni recenti Bandi per giovani, universitari e non. Stage al Cern Il Laboratorio Europeo per la Fisica delle Particelle offre stage formativi pagati (indennità mensile di 1.510 Franchi svizzeri) a Ginevra (Svizzera) dalla durata da 1 a 6 mesi a ...

Gruppo FCA - Consegnate le borse di studio intitolate a Marchionne : Il Gruppo FCA, assieme alla Cnh Industrial, ha assegnato le borse di studio del programma Sergio Marchionne Student Achievement Awards, intitolato all'ex ad e nato per sostenere le giovani eccellenze italiane. La cerimonia di consegna si è tenuta presso l'ambasciata dItalia a Londra. Un aiuto per la formazione. Il programma è stato avviato dalla Fiat per aiutare i giovani più promettenti a proseguire i propri percorsi formativi, ad ...

Radiologa in Finlandia. “In Italia ti danno borse di studio a 30 anni. Qui si lavora - ma c’è tempo per famiglia e hobby” : “Molti colleghi della mia generazione sono scappati dall’Italia perché vedevano davanti a sé solo anni di precariato e contratti a tempo determinato. In Finlandia questo problema non c’è: lo Stato ti aiuta, e avere una famiglia e una carriera allo stesso tempo è possibile”. Sara Protto è nata e cresciuta in un paesino del Monferrato, Capriata D’Orba, e se ripensa ai tempi in cui studiava alla facoltà di Medicina di Pavia non ha dubbi: “Ero una ...

Gruppo FCA - Consegnate le borse di studio intitolate a Marchionne : Il Gruppo FCA, assieme alla Cnh Industrial, ha assegnato le borse di studio del programma Sergio Marchionne Student Achievement Awards, intitolato all'ex ad e nato per sostenere le giovani eccellenze italiane. La cerimonia di consegna si è tenuta presso l'ambasciata dItalia a Londra. Un aiuto per la formazione. Il programma è stato avviato dalla Fiat per aiutare i giovani più promettenti a proseguire i propri percorsi formativi, ad ...

NABA - Nuova Accademia di Belle Arti mette in palio oltre 200 borse di studio “Dai spazio al tuo talento” : E apre le porte del suo campus milanese per l’Open Day del 14 dicembre NABA, Nuova Accademia di Belle Arti lancia la Nuova edizione del programma di borse di studio “Dai spazio al tuo talento”, in partnership con Centri Porsche di Milano, dando la possibilità ai candidati più meritevoli di frequentare uno dei suoi corsi triennali di primo livello in e apre le porte del suo campus milanese per l’Open Day del 14 dicembre ingua italiana e in ...

Università : Ersu Palermo assegna oltre 5mila borse di studio (5) : (Adnkronos) - Intanto l’Ersu sta definendo anche le assegnazioni dei servizi abitativi messi a concorso: 757 posti letto (732 per la sede di Palermo e 25 per la sede di Caltanissetta) nelle sette residenze universitarie di Palermo (Santi Romano, San Saverio, Biscottari, Santissima Nunziata, Schiavuz

Università : Ersu Palermo assegna oltre 5mila borse di studio (4) : (Adnkronos) - "Abbiamo fatto tutto il possibile per anticipare i tempi rispetto al termine di dicembre 2019 – sottolinea il commissario straordinario Ersu Giuseppe Amodei – per andare incontro alle esigenze manifestate dagli studenti e auspichiamo di potere ulteriormente procedere allo scorrimento d

Università : Ersu Palermo assegna oltre 5mila borse di studio (3) : (Adnkronos) - Il pagamento della prima rata delle borse di studio arriva dopo la protesta dei giorni scorsi degli studenti universitari di Palermo. "Il governo Musumeci ha elevato il livello di copertura dei benefici per il diritto allo studio universitario a oltre il 70% del fabbisogno, con una cre

Università : Ersu Palermo assegna oltre 5mila borse di studio : Palermo, 15 nov. (Adnkronos) - L’Ersu Palermo, anticipando di un mese le previsioni del bando di concorso per l’anno accademico 2019/2020, ha dato via al pagamento della prima rata della borsa di studio per un importo complessivo di 10.442.205 euro. Sono 5.208 gli studenti universitari che ne usufru

Università : Ersu Palermo assegna oltre 5mila borse di studio (2) : (Adnkronos) - I benefici e i servizi connessi - mensa per una spesa di 6,70 euro a pasto più posto letto oppure assegno sostitutivo del servizio - sono destinati a tutta la platea degli studenti Ersu Palermo della Sicilia occidentale aventi i requisiti di reddito e di merito previsti dal bando. L’im

Università : Ersu Palermo assegna oltre 5mila borse di studio (3) : (Adnkronos) – Il pagamento della prima rata delle borse di studio arriva dopo la protesta dei giorni scorsi degli studenti universitari di Palermo. “Il governo Musumeci ha elevato il livello di copertura dei benefici per il diritto allo studio universitario a oltre il 70% del fabbisogno, con una crescita di circa il 20% rispetto agli anni precedenti – ha detto l’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla ...

Università : Ersu Palermo assegna oltre 5mila borse di studio (2) : (Adnkronos) – I benefici e i servizi connessi – mensa per una spesa di 6,70 euro a pasto più posto letto oppure assegno sostitutivo del servizio – sono destinati a tutta la platea degli studenti Ersu Palermo della Sicilia occidentale aventi i requisiti di reddito e di merito previsti dal bando. L’importo della borsa di studio assegnata (prima rata + seconda rata) varia in base alla classificazione dello studente – ...