Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Una delle missioni spaziali europee di maggior successo celebra il suo ventesimo compleanno: l’osservatorio aX XMM-. Sviluppato e realizzato da Airbus per l’Agenzia spaziale europea (ESA) decollò alle 15:32 CET il 10 dicembre 1999 per studiare iX dell’universo. Dal lancio, il satellite XMM-ha osservato simultaneamente iX, così come la luce visibile e ultravioletta, e si è affermato come il più importante laboratorio di osservazione astronomica di tutti i tempi. Avendo rilevato un maggior numero di sorgenti diX di qualsiasi altro satellite che lo ha preceduto, XMM-aiuta gli scienziati a scoprire molti misteri cosmici che vanno dai buchi neri all’apparizione delle galassie avvenuta durante la formazione dell’universo. XMM-ha già raddoppiato la sua durata di vita iniziale, che era di dieci. Il ...

