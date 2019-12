Tragico lutto nella musica | “il più grande” è morto cadendo dal quarto piano

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)nel mondo della. Èil grande jazzista Lanfranco Malaguti: l’uomo, il chitarrista più famoso d’Italia, aveva 70 anni ed èdopo essere precipitato daldell’ospedale di Belcolle a Viterbo. Lanfranco Malaguti era precipitatoserata di lunedì 9 dicembre ma ora si è diffusa la notizia che non ce l’ha fatta. Ma cosa ci faceva Lanfranco Malaguti a Viterbo? Il figlio era ricoverato a Belcolle e mentre il musicista era andato a fargli visita, ha detto di dover andare in bagno. Dopo un po’, dal momento che non tornava, i parenti hanno chiamato i soccorsi. La porta del bagno è stata sfondata ma di Lanfranco Malaguti non c’era traccia. È stato trovato dopo un po’ in un cortile interno all’ospedale. Quando lo hanno ritrovato, era già privo di vita. Sono in corso le indagini sulle cause della morte di Malaguti: tutte le ipotesi sono al vaglio degli ...

illeggibile : RT @CambiAMOSavona: Mamma orca non si arrende alla morte del suo cucciolo e continua a tenerlo a galla con il muso. La difficile rielaboraz… - CambiAMOSavona : Mamma orca non si arrende alla morte del suo cucciolo e continua a tenerlo a galla con il muso. La difficile rielab… -