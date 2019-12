Ida Platano e Riccardo Guarnieri | finalmente la verità sulle nozze Applausi e lacrime a

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) A due settimane dalla proposta di matrimonio di, gli spettatori di Uomini e Donne hanno potuto conoscere la risposta di Ida. Più della storia di Gemma Galgani con il corteggiatore francese Jean Luis (e delle chiacchiere di Tina Cipollari) a tenere banco ci pensano Ida. I due, che hanno vissuto momenti di alti e bassi durante il lungo percorso nel dating show di Canale 5, sembrava avessero deciso di dimenticare il passato e recuperare i cocci di una relazione che aveva fatto profondamente soffrire Ida. Nel momento in cui, però, sembrava che la donna avesse deciso di guardare oltre,si è fatto nuovamente avanti e con una lettera sembrava essere riuscito a riconquistarla. Pareva, dunque, che ci fossero tutti i presupposti per ricostruire un rapporto, ma le continue incomprensioni e i timori di lei hanno creato ...

