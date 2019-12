Gattuso-Napoli – Parte l’ ‘Operazione San Gennaro’

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)– La redazione di Sportitalia riporta in merito al cambio tecnico di casa– Manca ancora l’ufficialità, ma a meno di clamorosi colpi di scena Gennarosarà il nuovo allenatore del. “Era già tutto previsto, non era una questione di chimica o di tattica. Ma di rapporti ormai inesistenti dentro. La squadra non sentiva più Ancelotti per mille motivi. E quando non lo senti, quando il feeling è sotto lo zero, devi cambiare. Perché è legge scritta, non puoi mandare a casa sei o sette calciatori. Fateci caso, dopo l’eccellente 4-0 al modesto Genk hanno parlato tre o quattro calciatori, inni verso Ancelotti. Ma tre o quattro non bastano. Per noi i passaggi essenziali sono stati due: quello apripista di sabato quando vi svelammo il contatto tra Mendes e De Laurentiis con la richiesta (accordata) di un impegno non da ...

RealPiccinini : Quando una squadra rende al di sotto delle proprie possibilità cambiare allenatore è sempre legittimo. Ma quando si… - FabrizioRomano : Carlo Ancelotti è stato esonerato dal Napoli: al suo posto arriverà a breve la firma di Rino Gattuso. ?? #Napoli - SkySport : ? #UltimOra #Napoli ?? In arrivo Gennaro #Gattuso ? Pronto un contratto di sei mesi più dodici #SkyCalciomercato… -