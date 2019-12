Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) La conseguenza possibile della mancata proroga per l’utilizzo2 è diventato un effetto reale: secondo quanto comunicato alle rappresentanzedello stabilimento di Taranto, lo spegnimento dell’impianto comporterà laintegrazione perdel gruppo. L'articolo Ex: perdell’Altoforno 2 ciinintegrazione proviene da Il Fatto Quotidiano.

Dome689 : RT @FQLive: #ULTIMORA / EX ILVA Fonti sindacali: per chiusura dell’Altoforno 2 ci saranno 3500 operai in cassa integrazione - fattoquotidiano : RT @FQLive: #ULTIMORA / EX ILVA Fonti sindacali: per chiusura dell’Altoforno 2 ci saranno 3500 operai in cassa integrazione - FQLive : #ULTIMORA / EX ILVA Fonti sindacali: per chiusura dell’Altoforno 2 ci saranno 3500 operai in cassa integrazione -