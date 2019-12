Checco Zalone | per Enrico Vanzina La satira è la linea di demarcazione tra

Leggi la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)interviene nella polemica sul video Immigrato die difende il comico ricordando che la commedia 'ha l'obbligo di raccontare la veriità'difendeattaccato da più parti dopo l'uscita del video Immigrato, che fa parte della campagna per il lancio di Tolo Tolo, l'ultimo film dell'attore e regista barese. Dopo la polemica di Fabio Volo nel corso del programma 8 e mezzo, durante il quale lo scrittore ha definito il video Immigrato "una grande operazione commerciale",dalle colonne del quotidiano Il Messagero difende il regista"ogni tanto qualcosa mi indigna. Per esempio: la crociata dei politicamente corretti contro la canzone disul tema dell'immigrazione". Tolo Tolo uscirà nelle sale il primo gennaio ...

vogue_italia : Commedia romantica? Last Christmas, con Emilia Clarke, dal 19 dicembre al cinema. Ma prima arrivano Star Wars, Chec… - RadioMessinaSud : Tolo Tolo di Checco Zalone - enzobottone64 : Checco Zalone vs Tiziano Ferro e le sue 'Non me lo so spiegare' e 'Sere ... -