Champions League 2019-2020 | le possibili avversarie della Juventus agli ottavi | la data

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Potrebbero essere cinque o sei letra cui pescare nei sorteggi deglidi finaledi calcio, che si terranno lunedì 16 dicembre alle ore 12.00 a Nyon, in Svizzera. Tra le squadre italiane infatti quella bianconera è l’unica ad aver chiuso al primo posto nel girone. Lapotrebbe incrociare Real Madrid, Tottenham, l’eventuale seconda tra Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria, Borussia Dortmund, Lione o Chelsea: i bianconeri infatti eviteranno certamente la seconda classificata del proprio girone ed il Napoli. In caso di qualificazione dell’Atalanta, gli uomini di Sarri non incontreranno gli orobici, mentre in caso di eliminazioneDea, potranno incontrare chi passerà il turno tra Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria. PROGRAMMA SORTEGGIODI FINALELunedì 16 dicembre ore 12.00 a ...

