Rex | abbandonato aspetta ancora il suo papà

(Di martedì 10 dicembre 2019) Era circa Settembre quando qualcuno segnalò questo cucciolo di circa otto nove mesi in strada, parlavano di un abbandono da parte di qualcuno. Quel cucciolo di pastore tedesco aveva però nel cuore la sua famiglia, decise dirla lì, in quell’angolo di campagna dove lo avevano lasciato. In cuor suo non poteva capire che lo avevano, il cane a questa cattiveria non ci può arrivare.. Passa il tempo, lui è sempre lì, lo segnalano più persone, gli viene dato anche un nome, Rex, troppo buono e dolce, pensano tutti che sia scappato e non riesca a tornare a casa. I volontari cercano casa, nessuno si fa avanti. Ma la storia è destinata ad evolversi in altro modo.. Il cane inizia ad allontanarsi, si aggrega ad un labradorino bianco della stessa età, Marley, anche lui con la stessa tragica storia alle spalle. La gente non sopporta la vista di questi due cani e fa ciò che ...