Orologi Tissot i modelli del MotoGp 2020

gqitalia

(Di martedì 10 dicembre 2019) Cosa hanno in comune Marc Márquez, Jorge Lorenzo e Thomas Lüthi? La passione per le due ruote, certo, ma anche la scelta dell'o. I tre centauri, infatti, sono tutti ambasciatori di, Cronometrista Ufficiale del. E in attesa della prossima stagione (al via l'8 marzo in Qatar) il brand leader nel campo dell'orologeria tradizionale svizzera in termini di volumi svela quali lancette scandiranno il. Stesso aspetto dinamico e robusto delle moto, con dettagli che rispecchiano alcune delle loro caratteristiche, dai contatori fino ai pulsanti ispirati ai poggiapiedi, precisi e appassionati come i piloti che li indosseranno, i nuovistrizzano l'occhio alle proprie origini grazie all'aggiunta di alcuni tocchi di rosso. «Volevamo reintrodurre il rosso nella Collezione– spiega François Thiébaud, ...

tvsvizzera : Come risuscitare una marca di #orologi centenaria. Fondata nel 1919 e poi sprofondata in uno stato di morte clinica… - dariosantullo : Regalare tempo e amore è sicuramente il vero significato del Natale. Il nuovo #Tissot Gentleman è il regalo perfett… -