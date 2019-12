Israele andrà a elezioni Per la terza volta in un anno

it.insideover

(Di martedì 10 dicembre 2019) Anche l’ultimo tentativo dei partiti israeliani di giungere a un accordo per la formazioni di un nuovo esecutivo è ormai fallito. Lunedì 10 dicembre i leader di Likud e Blu e Bianco hannunciato che il 2 marzo 2020 si terrle prossimeper la Knesset, il Parlamento israeliano. Il Paese si avvia dunque alla suatornata elettorale in meno di un, mentre il premier uscente Benjamin Netanyahu si appresta ad affrontare il processo per frode e corruzione. Lo stallo politico Dopo il fallimento del primo giro di consultazioni, i rappresentanti dalla Knesset havuto tempo fino a mercoledì 11 dicembre per presentare al presidente il nome di un possibile candidato alla premiership del Paese. Con due giorni di anticipo, però, i due più importanti partiti hdichiarato di non essere stati in grado di giungere a un compromesso, presentando una nuova data per le ...

