Natale e luci 3D | le precisazioni di Camera di Commercio e Valisannio

Roma - accese le luci del nuovo Spelacchio : ecco tutti i numeri e le FOTO dell’albero di Natale più famoso del mondo : Spelacchio 3.0. Come da tradizione, ritorna per l’8 dicembre l’albero di Natale di Roma, divenuto una vera e propria social star dai suoi esordi, datati 2017. Il sindaco della Capitale Virginia Raggi ha inaugurato questa sera a piazza Venezia l’abete della Capitale, famoso nel mondo come ‘Spelacchio’. Insieme alle luci dell’albero sono state accese anche le luminarie di via del Corso. All’evento erano ...

L’accensione dell’albero salva il Natale a Benevento : un flop le luci in 3D (VIDEO) : Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Una manifestazione riuscita a metà. Il Natale beneventano si illumina solo per una parte, l’altra resta mestamente al buio con sole luci rosse ad illuminare alcuni palazzi e un buio che mette anche in difficoltà chi si è lanciato per il Corso Garibaldi. Insomma, non tutto rose e fiori, nella serata dell’accensione del grande albero musicale e delle proiezioni di luce. Un problema tecnico, ...

Il suggestivo albero di Natale a Londra : l’accensione delle luci a Trafalgar Square [GALLERY] : L’aria natalizia, in alcune città, è facile da sentire, creare e percepire. E’ il caso di Londra dove oggi è stato allestito l’albero di Natale, del quale sono stata accese le luci nella suggestiva piazza di Trafalgar Square, come è possibile vedere della gallery fotografica a corredo.L'articolo Il suggestivo albero di Natale a Londra: l’accensione delle luci a Trafalgar Square [GALLERY] sembra essere il primo su ...

Vomero : commercianti accendono le luci di Natale ma manca il piano traffico : Tempo di lettura: 2 minutidi Ornella d’Anna Napoli – Domenica prossima anche il Vomero sarà illuminato a festa. Con l’adesione di oltre 650 attività commerciali e 30 strade interessate, partirà infatti dall’8 dicembre il progetto “Illumina il quartiere”: “Più luce, di certo, ma anche più bellezza e, ci auguriamo, più sicurezza” – ha detto il presidente di Municipalità, Paolo De Luca, che ha auspicato maggiori controlli nella zona e, ...

Natale - a San Giorgio a Cremano le luci dedicate a Massimo Troisi : Tempo di lettura: 1 minutoSan Giorgio a Cremano (Na) – Quest’anno per le celebrazioni natalizie il comune napoletano di San Giorgio a Cremano installerà per le strade della città le celebri frasi dell’attore nostrano Massimo Troisi. “Siamo pronti per installare le luminarie con le frasi del nostro concittadino più illustre – fa sapere sui social il sindaco vesuviano Giorgio Zinno – offrendo al nostro territorio illuminazioni uniche ed ...

Natale ad Avellino - non solo albero e luci : ecco il castello magico : Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Il prossimo 8 dicembre si accenderanno le luci natalizie ad Avellino. Ferma la volontà del sindaco Gianluca Festa di non anticipare la data. Nelle scorse ore è arrivata in giunta la delibera, proposta dall’assessore Stefano Luongo, per l’istallazione del castello magico illuminato a led. L’attrazione, finanziata attraverso la variazione di bilancio da 95mila euro dei giorni ...

“Nel blu dipinto di blu” - a Polignano le luci di Natale celebrano Domenico Modugno : "Nel blu dipinto di luci", l'iniziativa organizzata dall'amministrazione comunale di Polignano a Mare, nella città metropolitana di Bari, per celebrare il Natale con uno dei suoi più illustri figli, Domenico Modugno. Passeggiando per il centro, turisti e cittadini potranno ammirare in alto le luci natalizie che compongono la famosa canzone che ha reso famoso l'artista in tutto.Continua a leggere

Gardaland Magic Winter – Si accendono le luci di Natale : al Water Park un albero con mattoncini Lego : Sabato 7 dicembre 2019 si accendono le luci di Gardaland Magic Winter. In attesa dell’apertura di LegoLAND® Water Park Gardaland verrà allestito un albero di Natale interamente realizzato con mattoncini Lego® E’ iniziato il conto alla rovescia per l’inizio di Gardaland Magic Winter, l’evento invernale di Gardaland divenuto ormai un’amata tradizione. A partire da sabato 7 dicembre torneranno ad accendersi le luci del Natale nel Parco dove, ...