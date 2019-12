Mattino | De Laurentiis non è certo che cambiare allenatore risolverebbe la situazione

ilnapolista

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ildi oggi fa il punto sullache c’è tra il presidente Dee l’Carlo Ancelotti, unatesa, ma decisamente aperta. I due si parlano, ma non si incontrano da tempo, nessuno ha fatto un passo, ma entrambi meditano su cosa sarebbe meglio fare. E se Ancelotti continua a ripetere di non aver mai pensato a dimettersi, ci ha pensato il presidente che sarebbe pronto ad accettare le sue dimissioni. Ovviamente, inutile sottolineare che la sciagurata ipotesi del mancato passaggio agli ottavi di Champions porterebbe all’esonero immediato. Male dimissioni del Re di Coppe non vanno escluse del tutto, anche perché con l’Udinese il Napoli non ha mostrato segnali di riscossa. Lui dirà ancora che è una ipotesi che non prende in considerazione ma andare via è un pensiero che inizia a sfiorarlo. Laè in stan by per adesso anche se ...

