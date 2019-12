Il presidente dell' Inps | Le due orfane non devono pagarci nulla

ilgiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Andrea Pegoraro Pasquale Tridico spiega che la richiesta di risarcimento era un atto dovuto per evitare la prescrizione. E aggiunge che l'ente previdenziale si stava già occupandoa vicenda, che riguarda le due minorenni di una coppia morta a Marina di Massa nel 2013 Dice che l’atto emesso “era dovuto, necessario per evitare la prescrizione” e che la storiae ragazzine toscane “è paradossale. Non dite mai più che l'è una sanguisuga, non avremmo mai dato esecuzione all’atto”. Il’Istituto nazionale di previdenza sociale, Pasquale Tridico, chiarisce la posizione’ente previdenziale in merito alla richiesta di risarcimento avanzata dall’alledel femminicidio di Marina di Massa. In quell’occasione, il 28 luglio 2013 Marco Loiola uccise l’ex moglie e madree due ragazzine e poi si tolse la vita. Sul caso’indennizzo è ...

ricpuglisi : Per quale folle ragione @ElioLannutti dovrebbe diventare il presidente della Commissione d'Inchiesta sulle Banche?… - TeresaBellanova : Faccio appello al presidente @INPS_it, @PTridico. Come Stato abbiamo il dovere di proteggere le vittime di… - ricpuglisi : @matteorenzi @simplicissimus Costui? #Lannutti. Bello in particolare il tweet sul presidente Mattarella 'padrino… -