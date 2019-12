CorSport | la gestione familiare è inadatta al Napoli De Laurentiis non ha saputo

ilnapolista

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Sul Corriere dello Sport, Alessandro Barbano analizza i due differenti casi di Lazio e. Entrambe le squadre hanno subito uno “stress test” da parte del loro presidente. Cosa che ha determinato un corso diverso. “Di fronte a un avvio macchinoso delle rispettive squadre, i due presidenti hanno messo in campo quello che si potrebbe chiamare uno stress test. Vuol dire inserire fattori di tensione nella struttura, per sollecitare una reazione positiva”. Così, Lotito ammonì i suoi che era finita la “stagione dei diritti” e iniziava quella dei doveri, che la squadra avrebbe dovuto iniziare a rendere per ciò che guadagnava. Mentre Deimponeva il ritiro dopo la partita persa contro la Roma. Come hanno reagito le due squadre? La Lazio ha realizzato 1 pareggio e 7 vittorie, e adesso è al terzo posto, vicinissima a Inter e Juve. Il, invece, ha ...

