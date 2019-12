Borussia Dortmund | infortunio choc per Axel Witsel

viagginews

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ilsarà senza il centrocampista chiaveper il resto dell’anno dopo aver subito unal viso durante un incidente domestico. Il, inserito nello stesso girone di Champions League dell’Inter, perde, uomo chiave del centrocampo. Ilha confermato cheha subito una caduta … L'articoloperè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

nomeutentedi : RT @ilnumerododici: La divisa total-black usata da Borussia Dortmund nella gara contro il Dusseldorf per celebrare i 110 anni di storia. ht… - INTER291103 : @BuzzSid Semplicissimo: se vinciamo con qualsiasi risultato siamo agli ottavi e del Borussia Dortmund non ci intere… - ilnumerododici : La divisa total-black usata da Borussia Dortmund nella gara contro il Dusseldorf per celebrare i 110 anni di storia. -