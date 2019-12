A Natale regalate in libro di poesia

huffingtonpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Gli italiani sono “un popolo di poeti di artisti di eroi/di santi di pensatori di scienziati/di navigatori di trasmigratori”, è scolpito sul palazzo della Civiltà italiana dell’Eur, a Roma.Ecco, anche di poeti. Anzi, gli italiani sono soprattutto dei poeti, visto che la parola è stata addirittura messa al primo posto nella dicitura sul celebre palazzo dell’epoca fascista (no, non illudetevi: questo è un post populista ma nessuno sosterrà che il fascismo ha fatto cose buone, è solo una scritta e comunque il palazzo fu completato solo nel 1952).Secondo i dati del Rapporto Nielsen 2017, latricolore conta 950 case editrici e 1.040 collane dedicate, con un venduto annuo di 530 mila volumi. Wow!Wow? Non proprio. Sempre secondo dati Nielsen, diffusi nei giorni scorsi in occasione della fiera della piccola e media ...

