Traffico Roma del 08-12-2019 ore 15:30 (Di domenica 8 dicembre 2019) BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. POCO Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO CITTADINO DELLA A24. REGOLARE LA CIRCOLAZIONE ANCHE SU TUTTA LA TANGENZIALE EST. A TRASTEVERE, PRUDENZA PER I POSSIBILI DISAGI AL Traffico, A CAUSA DI UN INCIDENTE SU LARGO BERNARDINO DA FELTRE. NEL CENTRO CITTà, ALLE 19:00 è IN PROGRAMMA LA CERIMONIA DELL’ “ALBERO DI NATALE A PIAZZA VENEZIA”, ALLA QUALE è PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI NUMEROSI SPETTATORI. LA PIAZZA SARà CHIUSA AL Traffico GIà DALLE 17:00, TRA VIA DEI FORI IMPERIALI E VIA CESARE BATTISTI. A TOR DE SCHIAVI, PER LAVORI IN VIA BRESADOLA, LE LINEE TRAM 5 E 19 VENGONO DEVIATE, NON RAGGIUNGENDO COSì CENTOCELLE. ATTIVO UN SERVIZIO SOSTITUTIVO PER VIA BRESADOLA E VIA DEI GERANI. PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 ...
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romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 08-12-2019 ore 15:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - weluke27 : RT @parallelecinico: Match Under18 a Roma Urla 4 volte 'ne*ro di merda' all'avversario di origini africane No sanzione arbitrale Ha poi det… -
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Traffico Roma del 08-12-2019 ore 09:30 RomaDailyNews
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Traffico Roma del 08-12-2019 ore 14 : 30: BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA A24. SI GUIDA REGOLARMENTE ANCHE SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST. NEL CENTRO CITTà, ALLE 19:00 è IN PROGRAMMA LA CERIMONIA DELL’ “ALBERO DI NATALE A PIAZZA VENEZIA”, ALLA QUALE è PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI NUMEROSI SPETTATORI. LA PIAZZA SARà CHIUSA AL Traffico GIà DALLE 17:00, TRA VIA DEI FORI IMPERIALI E VIA CESARE ...
Traffico Roma del 08-12-2019 ore 13 : 30: INCIDENTE ALLE PORTE DI Roma SU VIA APPIA, IN ZONA SANTA MARIA DELLE MOLE, CODE IN DIREZIONE CASTEL GANDOLFO. SULLA Roma FIUMICINO, A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI REGISTRANO CODE IN CORRISPONDENZA DI VIA DEL CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR. LUNGO IL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI TRA IL BIVIO PER NAPOLI E VIA APPIA, IN CARREGGIATA INTERNA. IN CITTÀ, SULLA TANGENZIALE EST, CODE TRA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI E VIALE CASTRENSE, IN DIREZIONE SAN ...
Traffico Roma del 08-12-2019 ore 12 : 30: LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE SCORREVOLE, IN CITTÀ. DIFFICOLTÀ PER INCIDENTE LUNGO VIA SALARIA, IN PROSSIMITÀ DI VIALE SOMALIA, RALLENTAMENTI VERSO IL CENTRO. IN ZONA OTTAVIA, CHIUSA VIA CASAL DEL MARMO, IN CORRISPONDENZA DI VIA TARSAI, PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DIVERSE LE CELEBRAZIONI PER LA FESTA DELL’IMMACOLATA, IN SVOLGIMENTO, IN TUTTA LA CITTÀ, IN PARTICOLARE IN PIAZZA DI SPAGNA E POI ALL’ESQUILINO E IN ...
Traffico Roma del 08-12-2019 ore 11 : 30: LA CIRCOLAZIONE CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE SIA SULLE AUTOSTRADE, SULLE GRANDI STRADE DI COLLEGAMENTO E SULLE VIE CITTADINE. CI SONO COMUNQUE DELLE ECCEZIONI: IN VIA ARDEATINA Traffico RALLENTATO, ALL’ALTEZZA DEL GRA, IN DIREZIONE FUORI Roma, PER LA PRESENZA DI CICLISTI. POSSIBILI DEI DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO LUNGO VIA APPIA NUOVA, IN PROSSIMITÀ DI VIALE DELL’ARCO DI TRAVERTINO, IN DIREZIONE DEL GRA. PROBABILI DIFFICOLTÀ’ ANCHE IN ...
Traffico Roma del 08-12-2019 ore 10 : 30: CIRCOLAZIONE REGOLARE AL MOMENTO IN CITTÀ. PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIA APPIA NUOVA, IN PROSSIMITÀ DI VIALE DELL’ARCO DI TRAVERTINO. DIVERSE LE CELEBRAZIONI PER LA FESTA DELL’IMMACOLATA, IN TUTTA LA CITTÀ, IN PARTICOLARE IN PIAZZA DI SPAGNA, ALL’ESQUILINO, IN PIAZZA VENEZIA. CHIUSURE E DEVIAZIONI GIA ATTIVE IN TUTTE QUESTE AREE. NEL QUARTIERE SAN LORENZO, DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA DI PORTA SAN LORENZO E VIA TIBURTINA. MODIFICATA FINO ...
Traffico Roma del 08-12-2019 ore 09 : 30: Traffico SCARSO AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE. PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIA APPIA NUOVA, IN PROSSIMITÀ DI VIALE DELL’ARCO DI TRAVERTINO. A CAUSA DEL SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI SMOG, OGGI E DOMANI LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PIÙ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE, DALLE 7.30 ALLE 20-30 BLOCCO PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0 E EURO 1. E BLOCCO PER AUTOVEICOLI A BENZINA E DIESEL EURO 0 EURO 1 E 2. DIVERSE ...
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