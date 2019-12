LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | Quadarella OROO!!! Miressi-Di Liddo e 4×50 mista

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDIAGGIORNATO IN TEMPO REALE 20.07: Italia quinta al momento, con la Russia che si è imposta davanti all’Ungheria ed alla Germania. 20.04: Sabbioni, Scozzoli, Codia egli staffettisti prescelti. 20.01: Ora è il momento della 4×50uomini, sempre con gli azzurri pronti a giocarsi la medaglia e la Russia favorita. 19.59: Argento per l’Italia in questa staffetta 4×50(1’44″92) preceduta di 7 centesimi dalla Polonia (1’44″85). Russia è terza in 1’44″96. Una gara che si è giocata sul filo del rasoio, con le polacche che l’hanno spuntata in maniera sorprendente. Per la Nazionale si tratta della 20esima medaglia in questi. 19.55: Saranno Scalia, Pilato, Die Di Pietro a dare l’assalto alle altre. 19.53: ...

