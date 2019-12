anteprima24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue l’dei Carabinieri deldi Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Avellino, finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. In particolare: i Carabinieri della Stdi Lioni hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino una 40enne che, a seguito di ordinanza sindacale, non consegnava ad un centro autorizzato di rottam, entro i termini stabiliti, il veicolo di sua proprietà, che era stato abbandonato in un fondo privato; i Carabinieri della Stdi Monteforte Irpino hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino due persone ritenute responsabili di abusi edilizi: le verifiche, eseguite congiuntamente a personale del locale Ufficio Tecnico Comunale, hanno permesso di ...

anteprima24 : ** Irpinia, gruppo forestale in azione: il bilancio dei controlli ** - agendaonlinetw : News: Distretto Rurale: il GAL Partenio aderisce all’iniziativa del Gruppo di Azione… - linosorrentini : Distretto Rurale: il GAL Partenio aderisce all’iniziativa del Gruppo di Azione Locale “Irpinia”.… -