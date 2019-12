notizie

(Di sabato 7 dicembre 2019) Una confessione choc quella cheha fatto negli studi direlativa alla sorella Mia Martini. Nel ricordare l’infanzia trascorsa con lei, ha rievocato degli episodi di cui la cantante è stata tristemente protagonista prima di morire.Impossibile trattenere le lacrime, sia da parte sua che da parte di Silvia Toffanin. La cantante ha confessato infatti i suoi sensi di colpa per la tragica scomparsa di Mia, spiegando di provare molta sofferenza. Se le fosse stata più vicino, ha continuato, magari le cose sarebbero potute andare diversamente. “Non mi perdono di non aver usato il telefonino che lei mi aveva dato perché restassimo in contatto”, ha detto commossa. La cantante ha rivelato di non essere mai riuscita a superare davvero la sua scomparsa. Con lei è morta infatti una parte di se stessa e quando va sul palco pensa a lei per ...

notizieit : Verissimo, Loredana Bertè: “Mimì nascosta in soffitta per un anno” - mottagiuseppe1 : RT @rosydc_: La storia di Loredana e Mimì la conosco a memoria, ma ogni volta così #Verissimo - Doctor_Straluna : Tutto e il suo contrario...la bellezza, il carisma, la forza di Loredana ?? !!! Praticamente ...Unica!… -