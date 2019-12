Tumori | l’esperto | “Sulla Car-T servono più fondi per la ricerca indipendente”

meteoweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019) I costi delle terapie Car-T rappresentano “un problema reale, sul quale anche le aziende dovrebbero ragionare”, che mette alla prova sistemi sanitari sempre più alle prese con il nodo sostenibilità. Tali terapie stanno rivoluzionando la cura deidel sangue, al quinto posto nella classifica nazionale delle forme di cancro più diffuse, con oltre 33 mila nuovi casi all’anno, tuttavia il costo eccessivo rischia di frenare non solo l’accesso al trattamento da parte dei pazienti, ma anche il lavoro degli scienziati in un settore che, proprio per i “costi altissimi”, oggi è per forza di cose “dominato dalle aziende farmaceutiche”. E’ la riflessione di Corrado Tarella, direttore della Divisione Ematologia dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) e professore all’università Statale di Milano, che chiede “più ...