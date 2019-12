Mandzukic | chi l’ha visto? Alla Juve nessuno è indispensabile | ma Mario è nella storia

ilnapolista

(Di sabato 7 dicembre 2019) Sul Foglio Sportivo, Roberto Perrone si interroga sulla misteriosa scomparsa di, centravanti dellantus. Dov’è finito? Ha un contratto con lafino al 2021. Quest’estate avrebbe dovuto essere venduto con Higuain, Dybala, Emre Can, Khedira e Matuidi, mafine sono rimasti tutti. Lui però, a differenza dei compagni, che in un modo o nell’altro sono tornati utili, è finito nelle retrovie. Tra i panchinari bianconeri in tre occasioni, poi basta. “In questo momento si sta allenando a Torino, con i servizi della società, ma fuori squadra. Per una sua scelta condivisa dal club.si è auto-escluso”. Il club ha assecondato la sua volontà di non giocare “per non trovarsi un giocatore scontento, senza convinzione, in gruppo”. Evidentemente, scrive Perrone, il grado di scontentezza diera più alto di quello di Emre ...

