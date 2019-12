Adrian | Celentano fa flop Fiorello lo difende | “Dovrebbe essere rispettato di più”

dilei

(Di sabato 7 dicembre 2019) Continuano le polemiche per, lo show diche si è rivelato unlo. Il programma-evento del Molleggiato era approdato su Canale Cinque all’inizio del 2019 dopo mesi d’attesa, ma in breve tempo era stato travolto dalle polemiche. A pesare l’assenza diche aveva fatto infuriare il pubblico e causato la fuga di Michelle Hunziker, chiamata a condurre lo show. Poi lo stop per i problemi di salute dio e il ritorno in grande stile, con un programma trasformato che ha messo al centro di tutto il Molleggiato e le sue canzoni. Un cambiamento arrivato, forse, troppo tardi., nonostante i tentativi, non ha convinto i telespettatori e, una puntata dopo l’altra, gli ascolti sono precipitati. Il programma è stato puntualmente battuto dalla concorrenza e a nulla sono serviti i grandi ospiti saliti sul palco, da Paolo ...

MediasetPlay : Marco Mengoni, ospite di Adriano Celentano, in una nuova puntata di #Adrian tutta da rivedere... ovviamente su Medi… - giuliainnocenzi : Per #Adrian gli allevamenti intensivi sono i nuovi lager. Grande Adriano Celentano che davanti a milioni di persone… - GiuseppeMargio1 : Venezia merita di essere governata da chi la difende ad ogni costo!!! - Il sindaco di Venezia risponde a Celentano… -