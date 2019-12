Viva Rai Play del 6 dicembre 2019 | Fiorello difende Adrian | Celentano andrebbe

blogo

(Di sabato 7 dicembre 2019) Il dodicesimo appuntamento conRaicostellato di musica e divertimento ha riservato anche un omaggio adcita il molleggiato nella parte finale di quello che ormai è l'happening dello show ribattezzatoRaiOff, il conduttore si è rivolto alla platea ricordando che ieri il cantante ha terminato il suosu Canale 5: "Gli ascolti non sono stati eclatanti" così rivolgendosi a coloro che hanno criticatoe il programma ritenendo che ciò che è stato scritto non rispetta la storia della persona.è un mito e dovrebbe essere rispettato un po' di più per quello che ha fatto e per quello che farà. Ha fatto una cosa che magari non era super popolare ma non era neanche adatto ad un pubblico...vabbè non voglio dire altro. Quindi ado (alla quale voglio molto bene come persona) voglio dedicare un pezzo. In ...

zazoomblog : Viva Rai Play puntata del 6 dicembre 2019: gli ospiti - #puntata #dicembre #2019: #ospiti - zazoomnews : Viva Rai Play puntata del 6 dicembre 2019: diretta - #puntata #dicembre #2019: #diretta - rai_viva : RT @lauraconlange: E quando mezzanotte viene se davvero mi vuoi bene pensami mezz’ora almeno e dal pugno chiuso una carezza nascerà ??????… -