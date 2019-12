Rifiuti Roma | Raggi va alla battaglia contro l’ordinanza di Zingaretti Ma in consiglio

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) “Nodiscarica nel territorio di”. O almeno “non prima che la Regione Lazio non abbia ottemperato all’approvazione del piano”, atteso da 6 anni. E comunque “senza deroghe ambientali”. Questa è l’intenzione di Virginia, che però non ha ricevuto (ancora) il mandato dell’Assemblea capitolina, nonostante il muromuro istituzionale sia stato certificato dal duro attacco della prima cittadina capitolina all’indirizzo del governatore Nicolafine della seduta in Aula Giulio Cesare, infatti, fra i banchi della maggioranza non c’erano i numeri per approvare la relativa mozione. “Stanchezza e poco tempo”, ha spiegato il presidente d’Aula, Marcello De Vito. Non è escluso, a quanto si apprende, che la sindaca non decida di proseguire autonomamente sulla sua linea. Salta la mozione anti-Regione – L’impegnoprima ...

