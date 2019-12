Il Lombardi di Airola nel cuore dell’Europa con due progetti

anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Bn) – L’Istituto Superiore “Alessandro” dinelcon duesimultanei, “Erasmus Plus” a Norimberga (Germania) e “Pro.Mo.S.S.I” a Barcellona. Il percorso tedesco riguarda gli allievi dell’Ite e cade in un ciclo di intense attività di approfondimento della cultura musicale bavarese, che culmina in rassegne concertistiche dedicate al compositore Richard Wagner. Gli Studenti, ospiti di famiglie desiderose di familiarizzare con la cultura italiana, stanno visitando Norimberga, con i suoi Mercatini di Natale, i più antichi d’Europa, la città di Bamberga, per concludersi con una visita guidata a Monaco di Baviera. Contemporaneamente alcuni allievi del Liceo Musicale partecipano al progetto “Nostrum: musiche, danze e canti del Mediterraneo”, finanziato dal FSE, nell’ambito di un programma di mobilità per le scuole ...

