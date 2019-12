Ferrara | giovane muore a poche ore dalla laurea | eccessi nei festeggiamenti

urbanpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il dramma aoregrande gioia: succede adove un34enne di Lauria, in provincia di Potenza,poco dopo lain Giurisprudenza. Ancora da accertare le cause del malore, ma – secondo gli inquirenti – potrebbe trattarsi di un eccesso nei ‘’. Una notte brava costata la vita ad Adriano Bianco, studente fuori sede all’Università emiliana.ore dopo la: il decesso a casa di un amico È mercoledì 4 dicembre 2019 quando Adriano arriva ainsieme ai famigliari per festeggiare la conclusione del corso di studi in Giurisprudenza. Dopo la discussione della tesi, nel tardo pomeriggio, ilBianco accompagna i parenti in stazione – di ritorno in Basilicata – per poi raggiungere alcuni amici e proseguire con loro i. Un giro in alcuni locali del centro e poi il fine serata a casa di un amico ...

