Ragazza uccisa in Turchia | assassinata davanti porta di casa

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Ennesimo femminicidio in. Si tratta del 390esimo caso del 2019. La vittima si chiamava Ceren Ozdemir e aveva 20 anni. Era una ballerina di danza classica: la giovane è stata brutalmentementre tornava aa Ordu, sul mar Nero. In base ad un prima ricostruzione, la 20enne, è stata accoltellata sul portone della sua abitazione al ritorno da una lezione di danza. A trovare il cadavere, la sorella. L’Università di Ordu dove era iscritta laha voluto commemorare la sua morte, ed è stata ricordata anche dal rettore Ali Akdogan. L’assassino è già stato catturato e avrebbe anche confessato il crimine. Ozgur Arduc, questo il nome dell’omicida, era ancora in possesso dell’arma del delitto quando è stato raggiunto dalla Polizia. Era uscito di prigione grazie ad un permesso sabato 30 Novembre 2019: poi si era dato alla fuga. Quando è stato intercettato ...

