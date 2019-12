Live non è la d’Urso e Domenica Live cambiano programmazione | ecco quando andranno in onda

trendit

(Di giovedì 5 dicembre 2019)non è l’a d’Urso cambia giorno die torna alle origini. Il fortunato salotto televisivo serale di Barbara D’Urso, che nel corso della stagione ha già traslocato una volta, dallaal lunedì, da gennaio si riappropria del mercoledì sera. La notizia dello spostamento fa seguito all’indiscrezione del Grande Fratello Vip al lunedì, confermata oggi con la pubblicazione dei listini Mediaset gennaio – marzo 2020. Connon è la d’Urso al mercoledì la padrona di casa avrà probabilmente più tempo da dedicare a. Così, sempre stando ai piani pubblicati da Mediaset, il programmale si allungherà, andando intutto il pomeriggio, dalle 14.00 alle 18.50. Non è escluso che, soprattutto all’interno di, Barbara d’Urso dia spazio agli accadimenti del GF Vip e alle storie ...

matteosalvinimi : Avete seguito prima su Rete 4 da Barbara Palombelli? Credo di essere stato abbastanza chiaro. Se avete voglia, vi r… - matteosalvinimi : Sul MES non vorrei che il rinvio al 2020 fosse un regalo alla sinistra per 'scavallare' le elezioni del 26 gennaio… - matteosalvinimi : #Salvini: sul MES qualcuno ha mentito. 'Il pacchetto è chiuso' ci hanno detto. 'No, non è chiuso' dicono altri. Il… -