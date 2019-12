Incidente terribile per Antonio Alfieri Lascia una moglie malata e tre figli

Marito e moglie morti in un terribile Incidente : E' successo nella zona di Ceciliano, in provincia di Arezzo. Le vittime sono Claudia Babbini e Paolo Fatucchi

Terribile Incidente stradale ripreso dalle telecamere : camion precipita da un viadotto per 20 metri [FOTO e VIDEO] : Le terrificanti immagini di un incidente stradale stanno facendo il giro del web. Nel video che trovate in fondo all’articolo, si può vedere un’auto colpire un camion e mandarlo fuori strada. Siamo su un cavalcavia in Slovenia, precisamente nella città di Lubiana. Il conducente dell’auto sbanda improvvisamente verso il mezzo pesante, che va a sbattere contro le barriere di sicurezza e precipita dal viadotto per circa 20 metri. Purtroppo il ...

Alba Parietti ricorda il terribile Incidente : “Porto ancora addosso la sindrome del sopravvissuto” : Ci sono traumi che anche a distanza di anni faticano ad andarsene e restano indelebili sulla pelle e nell'anima. Lo sa bene Alba Parietti, sopravvissuta a un terribile incidente stradale nel 2004. A 15 anni di distanza, la showgirl ha voluto ricordare quei tragici momenti, raccontando come la sua vita e il suo modo di affrontare la quotidianità siano cambiati da quel momento. Era il 4 novembre del 2004 e la showgirl viaggiava in auto insieme ...

Sopravvive ad un terribile Incidente e lancia l'appello sui social : "Se avete sonno non guidate" : Nicola Zecchin, un ragazzo di Gavello, in provincia di Rovigo, ha postato sui social le immagini della sua auto distrutta...

Ciclismo - Chris Froome torna in gara dopo il terribile Incidente! Criterium di Saitama - prima test sul percorso olimpico al Fuji : Chris Froome è pronto per tornare in gara a cinque mesi di distanza dal brutto incidente rimediato durante la ricognizione della cronometro del Giro del Delfinato. Il britannico cadde a terra rovinosamente procurandosi diverse fratture e vedendosi costretto anche a una lunga degenza in ospedale caratterizzata da una complessa operazione. Il vincitore di quattro Tour de France si è rimesso in forma con grande caparbietà e si rimetterà in gioco al ...

Auto - terribile Incidente per l’ex ciclista Tom Boonen : “la macchina di Heyer mi è passata a 10 cm dalla testa” : L’ex corridore belga se l’è vista brutta durante una gara Automobilistica ad Assen, uscendo illeso da un incidente davvero terribile Avrebbe potuto avere conseguenze devastanti l’incidente che ha visto protagonista ad Assen Tom Boonen, ex ciclista vincitore di quattro Parigi-Roubaix e di tre Giri delle Fiandre. Passato alle gare Automobilistiche dal 2017, il belga è rimasto coinvolto in un terribile crash durante la ...

“Oddio!”. Tu sì que vales - terribile Incidente per i due giovani artisti : paura in studio. Le immagini : Piccolo ma preoccupante incidente nel corso della prima puntata di Tu sì que vales. Per chi l’ha visto in diretta potrà ricordare l’esibizione dei Fratelli Rossi, un duo composto da due giovani artisti, fratelli anche nella vita, Alejandro e Ricardo. Ma cosa è successo? I due dovevano creare una serie di evoluzioni sul palco con uno dei due che, spalle al pavimento, doveva riuscire a far ruotare l’altro aiutandosi solo con i piedi. Durante uno ...

Incidente terribile : Salvatore muore a 37 anni. Gravissima una bimba di 1 anno : Tragedia a nord di Marsala. Un uomo di 37 anni, Salvatore Nuccio, è morto in un Incidente d’auto avvenuto ieri sera tra le contrade Conca e Rakalia. L’uomo era a bordo di una Lancia Y insieme alla moglie e alle due figlie, di uno e due anni e mezzo, quando si è scontrato con un’altra vettura, una Mercedes, che avrebbe tagliato la strada alla Lancia invadendo la sua corsia. La più piccola delle bambine ha subito un trauma con emorragia cerebrale ...

La maledizione di Joker : terribile Incidente per Joaquin Phoenix. Heath Ledger era morto dopo aver vestito gli stessi panni : Joaquin Phoenix, l’attore che ha interpretato il film cinematografico di enorme successo Joker, uscito da poco nella sale, è rimasto vittima di un brutto incidente stradale. La star di Hollywood si trovava a bordo della sua Tesla, in un parcheggio, quando ha preso una curva a velocità troppo elevata, ha perso il controllo dell’auto e si è andato a schiantare contro un camion dei pompieri parcheggiato. La macchina dell’attore 45enne è ...

Terribile Incidente all’alba : Sandro - 66 anni - muore sul colpo. Il figlio - 35 - in gravi condizioni : Una vera e propria tragedia quella di Tolentino, in nessun altro modo potremmo definirla. Siamo in contrada Santa Lucia ed è qui che verso le 6.15 una Hyundai Atos, condotta da un 66enne di Macerata, Sandro Piancatelli, con dietro come passeggero il figlio di 35 anni con problemi di disabilità, si stava dirigendo verso le Terme quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Polo, guidata da un 31enne di Tolentino, che ...

Lutto nel mondo della musica : il cantautore LaShawn Daniels è morto in un terribile Incidente d’auto : È morto improvvisamente LaShawn Daniels, songwriter americano autore di innumerevoli successi per artisti di fama mondiali per esempio Beyoncé, Whitney Houston, Jennifer Lopez e Michael Jackson. Come ha fatto sapere il suo portavoce JoJo Pada, LaShawn Daniels è deceduto in seguito alle conseguenze di un incidente d’auto. Una tragedia senza precedenti: l’uomo aveva solo 41 anni. Vinse un Grammy Award per la Miglior canzone R&B nel 2001 per ...

È morta in un terribile Incidente. Choc nel mondo dello sport - Jessi Combs aveva solo 36 anni : La pilota statunitense Jessi Combs è morta nel deserto Alvord, in Oregon, mentre tentava di battere il suo record di velocità a bordo di un veicolo alimentato da un motore a reazione. Il mondo dei motori piange Jessi Combs. La donna più veloce del mondo su quattro ruote è morta in un incidente nell’Alvord Desert in Oregon, mentre provava a battere il suo stesso record con un Jet-Car. aveva 36 anni. La donna, nata il 27 luglio del 1983 era un ...