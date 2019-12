Ue: Eurogruppo rinvia Mes a gennaio

I ministri dell'sarebbero d'accordo are ala discussione su alcune parti del Mes (Meccanismo europeo di stabilità), in particolare quella sulle controverse clausole di azione collettiva. E' quanto si apprende da fonti Ue. Il summit Ue della prossima settimana non dovrebbe quindi prendere una decisione, ma rinvierebbe la palla all'di, mentre proseguirebbero i negoziati tecnici. Non ci sarebbe però consenso a riaprire il testo(Di mercoledì 4 dicembre 2019)