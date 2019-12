Prescrizione | Bonafede | “Norma su tempi certi processo già presentata al Pd Mi aspetto

Ultimatum di Zingaretti a Bonafede : ‘O blocca la Prescrizione o il Pd presenta una proposta propria’ : Scontro sulla prescrizione, Nicola Zingaretti ‘avverte’ Bonafede: “Senza un accordo nei prossimi giorni, il Pd presenterà una sua proposta di legge”. Non solo il Mes. Il governo torna a discutere, e con toni decisamente accesi, sul tema della prescrizione. Pd e Movimento 5 Stelle restano decisamente distanti. e a confermare il gelo è l’Ultimatum lanciato dal segretario dem a Nicola Zingaretti: o Bonafede blocca ...

Prescrizione - la maggioranza rischia : scontro Bonafede-Pd. I dem : pronti a nostra proposta : La maggioranza viaggia ormai in ordine sparso sulla riforma della Prescrizione che dal primo gennaio sarà bloccata dopo il primo grado di giudizio. E oggi ha rischiato di andare sotto sulla...

Giustizia e Prescrizione - non passa ddl Costa sull'urgenza. E Zingaretti avverte Bonafede : No dell'Aula della Camera alla richiesta di urgenza per l'esame della pdl in materia di prescrizione presentata da Forza Italia. I deputati di Italia Viva non hanno partecipato alla...

Prescrizione - anche il Pd e Nicola Zingaretti contro Alfonso Bonafede : "Pronta una nostra legge" : anche il Pd contro la riforma ultra-manettara di Alfonso Bonafede che mette nel mirino la Prescrizione. A Montecitorio, dopo una riunione del gruppo, i democratici hanno votato contro la proposta del forzista Enrico Costa, il quale chiedeva la corsa urgente per il suo ddl, che impone lo slittamento

Prescrizione - il Pd scarica Bonafede : "Voteremo no e avremo le mani libere". Dichiarazione di crisi a un passo : Il giorno dopo il Mes, si apre un nuovo fronte per Giuseppe Conte: il Pd attacca frontalmente il M5s sulla Prescrizione. La proposta di esaminare con urgenza il disegno di legge del forzista Costa che abroga la riforma della Prescrizione secondo il Pd è "strumentale" e dunque, nella votazione previ

Prescrizione - Bonafede : “Siamo tutti d’accordo ma in stallo. Asse Pd-Fi? Spero non accada”. Da lunedì gli avvocati in sciopero per 5 giorni : La battaglia politica e non solo sull’entrata in vigore della riforma sulla Prescrizione continua, ma sembra allontanarsi la rottura tra gli alleati di governo. Da lunedì inizia lo sciopero dei penalisti: cinque giorni di astensione (e chissà quanti processi si prescriveranno per questo) e una maratona oratoria davanti alla Cassazione. Ma oggi è la politica che continua a occuparsi della riforma che entrerà in vigore a gennaio. “A me ...

Bonafede : "Sulla Prescrizione fatto un passo di civiltà. Sul processo penale troveremo soluzioni" : “Non mi sognerei mai di concepire una norma con spirito punitivo”, con queste parole Alfonso Bonafede prova a tranquillizzare i magistrati, dal palco del congresso dell’Anm a Genova. Il presidente del sindacato delle toghe, Luca Poniz, ieri aveva messo in guardia da interventi legislativi di tipo punitivo. “Avrebbero l’effetto di un pugno sul tavolo - aveva detto - “che fa rumore ma non dà ...

L'Anm a Bonafede : "La riforma della Prescrizione - da sola - genera squilibri" : Senza modifiche complessive del sistema, la riforma della prescrizione rischia di portare squilibri. È il messaggio che arriva dall’Anm, in congresso a Genova, al ministro Bonafede. Il presidente del sindacato delle toghe, Luca Poniz, ha spiegato che lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio, “rischia di produrre squilibri complessivi che sarebbe però errato, secondo noi, attribuire alla riforma in ...

Giulia Bongiorno contro Bonafede sulla Prescrizione : "Un calvario ingiusto per gli italiani" : A smontare le follie grilline sostenute da Alfonso Bonafede ci pensa una che di giustizia e dintorni ne sa come pochi altri: Giulia Bongiorno. Nel mirino della senatrice della Lega, lo stop alla prescrizione, definito una "bomba atomica" già tempo fa. "Solo coloro che non calpestano quotidianamente

Prescrizione - Bonafede : “Pd vota con Forza Italia e Lega? Sarebbe grave”. Orlando : “Non vogliamo passi indietro ma soluzioni concrete” : A un mese dall’entrata in vigore la riforma della Prescrizione torna ad animare gli equilibri interni alla maggioranza. Anzi per la verità non ha mai smesso di farlo, praticamente dalla nascita del governo Conte 2. “La riforma della Prescrizione entra in vigore il primo gennaio, il lavoro è già stato fatto. Ora mi si dice che poteva esserci un blitz in Parlamento per fermare la nostra riforma e se qualcuno vuole votare un ...

Prescrizione - il Pd insiste sulla richiesta di rinvio della riforma : “Da Bonafede garanzie non soddisfacenti” : L’appello del berlusconiano Enrico Costa per bloccare l’entrata in vigore della norma sulla Prescrizione, non è caduto nel vuoto. Il Pd, tra i partiti evocati dall’autore della legge che potrebbe cancellare con un rapido colpo di penna la riforma del Guardasigilli, ha risposto con una nota che le rassicurazioni del ministro della Giustizia “non sono soddisfacenti”. I dem insistono compatti sulla richiesta di rinvio ...

Prescrizione - il muro del Pd per salvare politici e colletti bianchi. La minaccia a Bonafede : cancellare la riforma con FI : Nessuno vuole chiamarla minaccia, meno ancora accettano la parola ricatto. Tutti, a parole, sperano di trovare un punto d’incontro. Ma il senso di quello che emerge dall’ultimo vertice sulla giustizia sembra essere proprio quello: se Pd e Movimento 5 stelle non si metteranno d’accordo sulla riforma del processo penale, i dem potrebbero pure votare la proposta di Enrico Costa. Cioè il ddl presentato in commissione Giustizia dal ...

Bonafede difende stop a Prescrizione - Forza Italia all’attacco : "Non avra' nessun effetto devastante", ne' sara' "un'apocalisse" ,lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio, anzi avra' "effetti deflattivi" sui processi. E unita alle "massicce assunzioni" in programma (a partire dall'aumento degli organici dei magistrati di 600 unita' previsto dalla manovra finanziaria), e alla riforma dei processi di cui sta discutendo la maggioranza, portera' a una giustizia "piu' efficiente e rapida". ...