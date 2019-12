«Il Mes serve a salvare le banche tedesche? Anche | ma non è questo il punto e non tocca i

Di Maio : "I dubbi sul Mes ci sono Serve tempo per fare le modifiche" : Luigi Di Maio su Facebook: "Gianroberto Casaleggio diceva che "quando c'è un dubbio, non c'è nessun dubbio": e sul Mes i dubbi ci sono. Il Mes (Meccanismo Europeo di Stabilità) è quel fondo da cui uno Stato può attingere in caso di difficoltà. E questa sarebbe anche una cosa positiva, se solo nella riforma che si sta... Segui su affaritaliani.it

Che noia questo Pallone d’Oro che serve solo a far litigare i fan di Messi e Ronaldo : Ci aveva illuso lo scorso anno, con la premiazione di Luka Modric: dopo anni di diarchia il Pallone d’Oro era finito finalmente sui piedi di uno diverso da Messi e Cristiano Ronaldo. Come tutte le cose belle ma non vere, è durata poco. Per il secondo anno di fila di nuovo nelle mani dei giornalisti

Mes - Pietro Senaldi contro Giuseppe Conte : "Non ha spiegato se serve all'Italia" : C'è qualcosa che proprio non torna nell'intervento di Giuseppe Conte alla Camera, dove era stato chiamato a riferire sul Mes, il fondo salva-Stati per il quale è stato duramente accusato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Già, il premier ha attaccato: nel mirino proprio loro, i leader di Lega e Fra

Di Maio : Mes? serve negoziato : "Un negoziato ha tutte le possibilita' di migliorare questo trattato". Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Matera è intervenuto sul Mes

Ue : Misiani - ‘nel Mes vedo vantaggi - a noi non serve - il debito è sostenibile’ : Roma, 30 nov. (Adnkronos) – Il Mes, il fondo salva-Stati, “è utile all’Italia e all’Europa. L’euro ha bisogno di un sistema di mutua assicurazione che aiuti gli Stati in temporanea difficoltà finanziaria e potenzi gli strumenti per affrontare le crisi bancarie. La riforma è stata preceduta da un lungo negoziato in Europa, che per la quasi totalità è stato condotto dal precedente governo. Riteniamo sia stato fatto un ...

Giorgia Meloni contro il Mes : 'Serve a salvare le banche tedesche' : Duro intervento alla Camera di Giorgia Meloni sul Mes, il Meccanismo europeo di stabilità. La leader di Fratelli d'Italia si scaglia contro il governo e chiede che il Presidente del Consiglio venga a riferire al più presto in aula, visto che questa misura entrerà in vigore senza che vi sia alcun intervento da parte del Parlamento italiano. Dopo una seduta accesissima, sospesa per bagarre, Meloni sostiene che il Parlamento viene scavalcato e che ...

Violenza su donne : Cisl Sicilia - '7 femminicidi in tre Mesi - serve politica multitasking' (3) : (Adnkronos) - Un ruolo positivo, secondo il sindacato, potrebbero giocarlo "il reddito di libertà, recentemente istituito dalla Regione, e il sistema delle borse lavoro. Ma entrambi dispongono di dotazioni finanziarie assai esigue: appena 200 mila euro per il reddito di libertà". "Combattere davvero

Violenza su donne : Cisl Sicilia - '7 femminicidi in tre Mesi - serve politica multitasking' (2) : (Adnkronos) - Alla Sicilia, ricorda Rosanna Laplaca, componente della segreteria del sindacato, spetta "un triste primato sul versante più oscuro della questione: i femminicidi. Sono sette nella regione, solo tra marzo e giugno di quest’anno, le donne che sono state ammazzate". Un dramma che, second

Violenza su donne : Cisl Sicilia - '7 femminicidi in tre Mesi - serve politica multitasking' : Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - Una politica "multitasking". E' questo, secondo il segretario generale della Cisl Sicilia Sebastiano Cappuccio, quello che serve per combattere la Violenza sulle donne. Tanto più in Sicilia dove, "solo tra marzo e giugno, sette donne sono state ammazzate" e su "52 stru

Mes - ma quale Fondo Salva-Stati Prima serve alle banche tedesche : Se ne parla poco, ma la riforma dell'Esm (il meccanismo di stabilità europeo) serve tra le altre cose a consentire di rifinanziare, a condizioni migliori, il Fondo di risoluzione unico (Srf) che interviene in caso di crisi di una banca o Sim che debba essere posta in risoluzione. In quel caso si prevede che una parte dei costi del salvataggio sia sostenuta dai detentori di obbligazioni (nel caso di uno stato dei suoi titoli ...

Gualtieri difende la riforma del Mes : "Per il supporto non serve la ristrutturazione del debito" : “A proposito della riforma del Meccanismo europeo di stabilità (MES) si è ingenerata nel dibattito italiano molta confusione”. Il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri interviene sul tema che nelle ultime ore ha prodotto una serie di polemiche per chiarire i termini della questione.Come è noto, le linee portanti della riforma, compreso il testo del nuovo trattato, sono state concordate ...

BCE E POLITICA/ Il comproMesso tra falchi e colombe che serve dopo Draghi : Christine Lagarde ha preso il posto di Mario Draghi alla guida della Bce. All'Italia serve evitare la fine degli acquisti di titoli di Stato

MotoGp - Lorenzo ha le idee chiare in vista del 2020 : “mi serve un Mese e mezzo per tornare in forma” : Il maiorchino ha parlato in vista della prossima stagione, sottolineando come gli serva un mese e mezzo per rimettersi in forma Jorge Lorenzo attende con ansia la fine di questo disastroso Mondiale 2019, nel corso del quale ha collezionato solo infortuni e cattive prestazioni. Il confronto con Marquez è stato davvero impietoso, con il maiorchino riuscito a raccogliere solo 25 punti in 14 appuntamenti iridati. AFP/LaPresse A Valencia andrà ...

Crozza - il monologo e il Messaggio al governo : “Tutto quello che serve è impopolare - allora fatevi odiare e fate dell’Italia un Paese onesto” : Maurizio Crozza nel monologo di apertura di Fratelli Di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – fa un’analisi dell’odierna situazione politica alla luce dei risultati delle Regionali in Umbria. E manda un messaggio a Nicola Zingaretti, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte: “Lo sanno benissimo anche loro contro il populismo di Salvini non possono farci niente. E allora io la butto lì… ma perché non fate ...