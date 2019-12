Fdi | cittadini non meritano questa confusione

romadailynews

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Roma – “Virginia Raggi: raccolta differenziata in crisi, Ama in crisi, degrado in ogni dove, dalla periferia al centro di Roma. Nicola Zingaretti: inefficienze amministrativa, piano rifiuti mai approvato. Mettili insieme e la frittata e’ fatta: la Capitale d’Italia in emergenza ambientale e lotta contro il tempo per trovare una discarica in cui portare i rifiuti. Un contesto preoccupante, dove i territori sono in subbuglio, i residenti esasperati a causa della mancata pianificazione da parte di Roma Capitale e Regione Lazio. Zingaretti e Raggi, due facce della stessa medaglia, incapaci di programmare un virtuoso e corretto ciclo di smaltimento rifiuti. Un danno per le famiglie romane, un danno di immagine per la stessa Urbe Eterna, finita sulle cronache nazionali e non solo a causa dell’incompetenza grillina e sinistrorsa”. Cosi’, in una nota, ...

