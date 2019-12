F1 | Test Abu Dhabi 2019 Charles Leclerc | “Giornata proficua nonostante l’incidente Non

LIVE F1 - Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : Russell chiude in testa - Leclerc sbatte contro il muro! Il ferrarista è 2° a 2 decimi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SECONDA GIORNATA DI Test CHARLES Leclerc HA SBATTUTO contro IL MURO: COS’È SUCCESSO AL ferrarista ? LA DINAMICA DELL’INCIDENTE Grazie a tutti per averci seguito in questi due giorni di Test ad Abu Dhabi . L’appuntamento con la grande F1 è tra poco più di due mesi ma vi terremo compagnia per tutto l’inverno con approfondimenti, notizie e tanto altro ancora. 15.07 Ora ...

LIVE F1 - Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : Leclerc si schianta contro il muro - Ferrari distrutta. Russell firma il miglior tempo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SECONDA GIORNATA DI Test CHARLES Leclerc HA SBATTUTO contro IL muro : COS’È SUCCESSO AL Ferrari STA? LA DINAMICA DELL’INCIDENTE Grazie a tutti per averci seguito in questi due giorni di Test ad Abu Dhabi . L’appuntamento con la grande F1 è tra poco più di due mesi ma vi terremo compagnia per tutto l’inverno con approfondimenti, notizie e tanto altro ancora. 15.07 Ora ...

F1 - Test Abu Dhabi 2019 : Russell mantiene la Mercedes davanti a tutti. Leclerc secondo ma a muro : Ora è ufficiale, il lungo cammino in questo 2019 della Formula 1 è terminato, anche in via ufficiosa. La seconda giornata di Test post-stagionali sul circuito di Abu Dhabi ha appena chiuso i battenti e per la massima espressione della competizione delle quattro ruote ora inizia il lungo e fondamentale inverno di preparazione, progettazione e anche riposo. Team e piloti hanno avuto a disposizione anche oggi ben dieci differenti compound, dal C1 ...

LIVE F1 - Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : Leclerc distrugge la Ferrari contro il muro - Russell in testa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.33 Dopo questa giornata inizierà la pausa invernale per la F1, si lavorerà tantissimo in fabbrica per preparare le vetture per il 2020. La prima giornata di Test della prossima stagione sarà il 19 febbraio a Barcellona. 14.30 Ultimi trenta minuti di Test . 14.27 Nel frattempo il sole sta calando ad Abu Dhabi . 14.24 Al momento c’è poca attività di rilievo in pista. 14.21 Emergono ulteriori ...

LIVE F1 - Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : Leclerc sbatte contro il muro - Ferrari termina la giornata. Russell in testa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.51 La McLaren sfreccia sul rettilineo. Fly-by.

LIVE F1 - Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : incidente di Leclerc - Ferrari contro il muro. Russell al comando : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.51 La McLaren sfreccia sul rettilineo. Fly-by.

LIVE F1 - Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : Leclerc si schianta contro il muro - incidente da bandiera rossa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.39 George Russell ha già completato 122 giri al volante della Mercedes e ha timbrato il miglior tempo. 122 laps and counting for @GeorgeRussell63 and W10 on Wednesday

LIVE F1 - Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : Leclerc sbatte contro il muro - Ferrari distrutta. Russell al comando : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.33 Charles Leclerc al momento è ai box e sta parlando col team, sarà difficile rivederlo in pista nel finale di sessione. . @Charles_Leclerc has unfortunately lost his car at Turn 12/13. He is back in the garage, talking to the team now.#F1 #AbuDhabiTest #F1Testing pic.twitter.com/WCtv3u1oDU — Charles Leclerc Fan Page (@LeclercNews) December 4, 2019 13.30 Confermiamo che Charles Leclerc ha perso il ...