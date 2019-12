Papa Francesco | indiscrezione di Alberto Melloni | In Vaticano contro di lui

Il sogno di Papa Francesco : Il primo pontefice nella storia del cattolicesimo a provenire dal Sud del mondo non si sta occupando soltanto di globalizzare la chiesa con l’agenda focalizzata sulle “periferie del pianeta”, come Asia orientale e Africa nera, ma anche di realizzare uno dei più grandi sogni reconditi di ogni suo predecessore: porre fine al grande scisma con i fratelli ortodossi. L’asse Roma-Costantinopoli Non c’è leader del mondo ...

Papa Francesco celebra l'inizio dell'Avvento in rito zairese : Papa Francesco ha cominciato il periodo liturgico dell'Avvento con una celebrazione eucaristica molto particolare: nella Santa Messa che il Santo Padre ha celebrato nella Basilica di San Pietro in Vaticano ha pregato per una pace che possa arrivare presto nella Repubblica Democratica del Congo, invitando tutti i presenti alla funzione ad aprire il proprio cuore agli altri senza affannarsi ad accumulare tesori sulla terra. La messa è stata ...

Papa Francesco accoglie 43 migranti dall'isola di Lesbo : Papa Francesco ha deciso di accogliere 43 migranti dall'isola di Lesbo, già visitata dal Pontefice nell'aprile del 2016, quando al suo rientro in Italia aveva portato con sé tre famiglie di siriani musulmani per un totale di 12 persone.In queste ore l'elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, è tornato a Lesbo accompagnato da alcuni rappresentanti della Comunità di Sant'Egidio e farà ritorno a Roma dopo domani portando con sé 33 ...

I pistoni dell'economia - secondo Papa Francesco : Prima la domanda, poi l'offerta: Francesco nel giro di poche ore si concentra sui due pistoni di quello che è il motore immobile dell'economia capitalista, e li trova ad alto rischio di grippaggio. Siamo ad un passo dall'eccesso di attrito radente, si può bloccare tutto il meccanismo. I primi, preoccupanti segnali già si vedono nei cieli sempre più gonfi di polveri sottili, nelle migrazioni bibliche e forzate, nelle vetrine piene di ...

Papa Francesco accoglierà 43 profughi dall’isola di Lesbo : Grazie a un corridoio umanitario in arrivo mercoledì e entro fine anno il Papa accoglierà 43 profughi che da tempo avevano trovato rifugio sull'isola di Lesbo, in Grecia. L'accoglienza sarà integralmente a carico della Santa Sede e il percorso d’integrazione verrà seguito dalla Comunità di da Sant’Egidio.Continua a leggere

Papa/ Il monito di Francesco a chi vuol fare la rivoluzione col diritto penale : Un coraggioso intervento di PAPA Francesco ha recentemente chiamato in causa responsabilità e limiti della giustizia penale

Papa Francesco : “Riscoprire il presepe e prepararlo nelle piazze e nelle scuole” : Il Papa ha visitato il Santuario di Greccio, dove San Francesco realizzò il primo presepe e ha firmato la Lettera Apostolica "Admirabile signum" sul significato e il valore del presepe: "Vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie, che nei giorni precedenti il Natale preparano il presepe. Come pure la consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze".Continua a leggere

Papa Francesco è stato operato. L’intervento - in gran segreto - nella clinica Pio XI : Papa Francesco si è sottoposto, in gran segreto, ad un intervento di cataratta. È quanto riporta il Messaggero, che ha parlato di un’operazione svoltasi alcuni mesi fa nella clinica Pio XI a Roma. Era stato lo stesso Papa, lo scorso anno, a parlare delL’intervento durante una visita ai detenuti del carcere di Regina Coeli. “Tu hai parlato di uno sguardo nuovo: rinnovare lo sguardo- aveva detto Bergoglio a un detenuto- Questo fa bene, perché ...

Papa Francesco chiede di rimettere il presepe nelle scuole e nelle piazze : Il suo è un messaggio "erga omnes", certo. Ma è anche probabile che al momento di rileggere la sua lettera apostolica sul presepe, prima di pubblicarla, Papa Francesco non abbia potuto fare a meno di ricordare tutte le volte che nel nome del politicamente corretto un neonato è stato tolto dalla culla per non offendere nessuno. Oppure quando una canzone per bambini dell'asilo è finita ritoccata nel testo e nelle rime, neanche fosse stata una ...

Papa Francesco operato ?di cataratta in segreto? : Francesca Bernasconi Secondo il Messaggero, Bergoglio si sarebbe sottoposto a un intervento alla cataratta alcuni mesi fa. Lo scorso anno era stato lui stasso ad annunciarlo ai detenuti Lo aveva annunciao lui stesso, durante una visita al carcere di Regina Coeli dello scorso anno. E ora sembra che Papa Francesco si sia davvero sottoposto, in gran segreto ad un intervento di cataratta. È quanto riporta il Messaggero, che ha parlato di ...

Papa Francesco : Rimettere il presepe nelle piazze e nelle scuole : Papa Francesco ribadice l'importanza delle tradizioni cristiane. La lettera apostolica "Admirabile signum" pubblicata da Greccio, il luogo dove San Francesco rappresentò per la prima volta la natività nel 1223, è stata firmata dopo un momento di preghiera. Alla luce delle polemiche sulle recite e sui presepi vietati all'interno di alcune scuole, il Pontefice ha voluto sottolineare: "Comporre il presepe nelle nostre case ci aiuta a rivivere la ...

Papa Francesco : «Fate il presepe nelle scuole ma non strumentalizzatelo» : Greccio (Rieti) ? Fate ovunque il presepe. Realizzatelo nelle scuole, nelle piazze, nelle parrocchie, nelle carceri, nelle case, nelle aziende. Dal borgo medievale di Greccio, nella Valle...