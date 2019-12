I trend per i capelli da provare nel 2020

Natale 2019 : inizia il countdown delle feste. Ecco tutti i trend di questa stagione ed i consigli per non farsi trovare impreparati : Dopo essere stato chiamato in causa diverse volte, il freddo, sembra essersi finalmente insediato nelle nostre città. Chi di noi nell’ultimo mese non si è lamentato della temperatura troppo alta, ben sopra la media stagionale? Il caldo è bello sì, ma a patto che si stia in vacanza, a sorseggiare bollicine sulla spiaggia in piena nullafacenza (o almeno in ferie). Ritrovarsi seduti ad una scrivania, davanti al pc, con fuori un sole che spacca le ...

Black Friday - i vestiti da acquistare per essere sempre elegante e trendy : Ogni stagione ha le sue tendenze e i suoi must have tra i quali scegliere, per creare look di tendenza e che rispecchiano in...

Filler inverso : il nuovo trend in medicina estetica per sembrare più felici : Creme effetto Filler, per correggere le espressioni tristi

Sondaggio Youtrend a Omnibus : crolla il M5s. Quanto perde in una settimana il partito di Luigi Di Maio : Lorenzo Pregliasco, di Youtrend, illustra la supermedia dei sondaggi elettorali della settimana del 22 novembre in diretta a Omnibus su La7. "La Lega di Matteo Salvini è al 33,1 per cento, ancora primo partito ma in leggera flessione, al secondo posto il Pd, in crescita al 19,3 per cento, oltre un p

«Paperclipping» è l’ultimo trend in amore : Paperclipping Cookie jarringPoketingTextlationshipGhostingOrbitingInstagrandstandingCloakingZombieingBreadcrumbing Benching CatfishingDalla textlationship, al ghosting al breadcrumbing… il dizionario per descrivere i nuovi trend di dating è sempre più ricco di metafore. L’ultimo fantasioso (e fastidioso) trend si chiama «Paperclipping», letteralmente fermare qualcosa con una graffetta. In realtà, la graffetta in questione non è una ...

Sondaggio Youtrend - centrodestra unito per la prima volta oltre il 50% : Salvini e Meloni in volo : Il dramma, per la coalizione giallorossa che sostiene il governo Conte 2, è che i sondaggi devono ancora "scontare", come si dice in gergo, l' effetto Ilva. Vale a dire: quale sarà la reazione degli elettori di fronte alla possibilie chiusura della prima acciaieria d' Europa, con la potenziale perdi

Ascolti TV | Social Auditel 5 novembre 2019 : Il Collegio fa numeri incredibili e supera anche Borussia Dortmund-Inter nel trending topic : Social Auditel 5 novembre 2019: Il Collegio raggiunge +45.000 Tweet nel trending topic Sono numeri Social pazzeschi per “Il Collegio” che dopo il boom di +33.000 Tweet nella prima puntata raggiunge un nuovo record. Il reality di Rai 2 tocca +45.000 Tweet con l’hashtag ufficiale #IlCollegio ...

Ultimi sondaggi politici elettorali - trend negativo per m5s e Pd - vola la Lega : Stare al governo fa indubbiamente male sia al Pd che al M5S. Secondo gli Ultimi sondaggi fatti a livello nazionale, in un mese i due partiti che formano la coalizione di governo hanno perso diversi punti percentuali e quindi elettori potenziali. A guadagnare in modo sostanzioso in questo ultimo mese è stata la dura opposizione di Matteo Salvini. L’effetto devastante Umbria sta ancora trascinando la Lega a percentuali di intenzioni di voto ...

