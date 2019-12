Fuorigrotta | interventi sulle strade colpite dal maltempo

anteprima24

(Di martedì 3 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Continuano i lavori di messa in sicurezza dellea Napoli.brutalmente daldi questi ultimi giorni, il quale ha finito di peggiorare una situazione già tragica per l’asfalto in molte aree della città. Sappiamo bene che lea Napoli non sono proprio delle migliori, in termini di qualità del manto stradale e della manutenzione. Con gli ultimi acquazzoni che hanno colpito la città metropolitana e l’intera Regione, la situazione non è affatto migliorata. Proprio per questa necessità la giunta della X Municipalità di Napoli è intervenuta in alcune vie del quartiere, al fine di risanare la sicurezza per i cittadini che percorrono quotidianamente il tratto stradale. Sabato scorso, dietro la segnalazione dell’assessore Oreste Milano, insieme alla Napoli Servizi si è così operato per il rifacimento e ...

