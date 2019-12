Conte:"No divisione con Di Maio su Mes"

Sul Mes nessuna "contrapposizione tra me e Di".Lo puntualizza il premier, a Londra per il vertice Nato. Ci sono "diverse sensibilità nella maggioranza, ma se prendessimo dieci economisti a parlare di Mes verrebbero fuori dieci valutazioni diverse", sostiene. "Legittimo sollevare criticità ma poi bisogna operare una sintesi complessiva. Certamente l'ultima parola spetta al Parlamento". E lavoreremo, assicura, per rendere questo progetto "utile"agli italiani."Io non batto i pugni" ma faccio gli "interessi dell'Italia",precisa(Di martedì 3 dicembre 2019)