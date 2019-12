Simona Ventura a La vita in diretta | “Non la sopporto” E su Bettarini…

lanostratv

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Lainintervistata da Lorella Cuccarini: “C’è una cosa che non sopporto” E’ intervenuta nella puntata de Laindi oggi, lunedì 2 dicembre 2019,, per presentare il suo nuovo libro dal titolo ‘Codice’. E intervistata dalla padrona di casa Lorella Cuccarini,a Lainha spiegato qual è la cosa che non sopporta di più, svelando: Non tollero la falsità… falsità e ipocrisia … io sono molto più amica di persone false, ma che almeno fanno vedere come sono, piuttosto che di persone che fingono di essere buone, ma poi te la mettono in quel posto…! “Questa cosa mi è capitata spesso. Comunque l’ipocrisia veramente non l’ho mai sopportata” ha aggiunto subito dopo.parla di Stefano Bettarini a Lain: ...

ortyzapple : Come si dice a venezia “Simona ventura ghe gá da una bea petenada aea Venier” brava #simonaventura fingere bontà qu… - Addicted_ToZayn : RT @Ri_Ghetto: Simona Ventura che si sposa di nuovo e come testimone di nozze ha scelto l'ex marito Stefano Bettarini è il mio ideale di re… - infoitinterno : Simona Ventura si (ri)sposa: «Spero che duri per tutta la vita» -