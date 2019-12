Forte maltempo in Francia | sei le vittime per le alluvioni nel Sud-Est

Previsioni meteo 2 e 3 dicembre 2019 : maltempo al centro - vento Forte al sud : Ancora maltempo sull’Italia ed in particolare al centro-sud. Le Previsioni meteo per il 2 e 3 dicembre 2019 non sono buone Il maltempo non accenna a lasciare l’Italia. Anche la prima settimana del mese di dicembre si aprirà infatti all’insegna di pioggia costante e diffusa e forti venti; le precipitazioni interesseranno, a partire dal 2 […] L'articolo Previsioni meteo 2 e 3 dicembre 2019: maltempo al centro, vento forte ...

Allerta Meteo - l’aria fredda spinge un Forte Ciclone sul Maghreb e sull’Italia torna lo scirocco : maltempo al Nord - caldo al Centro/Sud : Il mese di Dicembre è iniziato stamattina così com’era trascorso più o meno tutto Novembre: soffia lo scirocco in tutt’Italia, piove al Nord/Ovest e soprattutto in Liguria, con picchi di 35mm già caduti a Genova dove ci sono +8°C. Piove con +5°C a Novara, +6°C a Torino, Asti e Alessandria, e le precipitazioni si intensificheranno nel pomeriggio su tutto il Nord e nell’alta Toscana, con nuove nevicate sulle Alpi. Intanto a ...

Meteo Dicembre - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : la prossima settimana Forte maltempo in tutt’Italia : Si avvia alla conclusione un mese di novembre caratterizzato dal maltempo di forte intensità sull’Italia, che ha lasciato una scia di danni importante in numerose regioni dello Stivale da Nord a Sud. Il servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato ora la tendenza per il mese di Dicembre, che sembra iniziare ancora all’insegna dell’instabilità sul nostro Paese. 02 – 08 Dicembre 2019 Nella prima settimana persiste su buona parte ...

Allerta Meteo - Forte maltempo al Nord e nelle Regioni tirreniche. Caldo eccezionale da Bologna in giù [MAPPE e DATI] : Nuova ondata di maltempo sull’Italia centro/settentrionale già col fiato sospeso per la piena del Po: forti temporali stanno colpendo la Liguria, dove molte località si apprestano a raggiungere l’eccezionale dato di 1.000mm di pioggia mensile in un mese di Novembre di piogge da record. nelle ultime ore, intanto, in Liguria sono caduti 121mm di pioggia a Sant’Alberto di Bargagli, 119mm a Bragalla e Pezzonasca, 111mm a Cabanne di ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile per Mercoledì 27 : allarme rosso per la piena del Po - Forte maltempo al Centro/Nord [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo . Dopo due giorni di tregua torna il maltempo, che interesserà sopratutto il Nord Italia, preoccupato in queste ore dalla piena del Po a causa della quale si stanno verificando evacuazioni e danni. Un nuovo impulso perturbato atlantico in arrivo sul nostro Paese interesserà, nella giornata di domani, il Settentrione e, localmente, anche le regioni centrali tirreniche con piogge e fenomeni localmente di forte intensità e il rinforzo ...

Maltempo nell'Imperiese : frane - crollo di muraglioni e Forte mareggiata : A Imperia è stato segnalato un salice "appoggiato" su un'abitazione: sono intervenuti i vigili del Fuoco. Frana a Ospedaletti, 18 evacuati tra cui il sindaco

Allerta Meteo - il ciclone si sposta sempre più a Sud nel Tirreno : altre 36 ore di Forte maltempo - allarme anche per Lunedì : Allerta Meteo – Il ciclone che sta duramente colpendo l’Italia in queste ore, si è approfondito fino a 998hPa e si trova nel cuore del mar Tirreno. I fenomeni di maltempo più intenso sono al momento concentrati sulla Calabria jonica centro/settentrionale, dove sono in atto violenti temporali che si stanno per abbattere sul Golfo di Taranto, estendendosi a Basilicata e Puglia. Nel pomeriggio/sera di oggi, il ciclone continuerà a ...

Maltempo nell'Imperiese : frane - crollo di muraglioni e Forte mareggiata : A Imperia è stato segnalato un salice "appoggiato" su un'abitazione: sono intervenuti i vigili del Fuoco. Frana a Ospedaletti, 18 evacuati tra cui il sindaco

Forte maltempo - Protezione Civile : allerta arancione : maltempo da stanotte in Sicilia. Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per la giornata di domani, 24 novembre, allerta meteo

Maltempo - previsioni meteo severe per il sud! Nubifragi e Forte scirocco in arrivo : La forte ondata di Maltempo che sta interessando il nord Italia ed in particolar modo Liguria e Piemonte, dove sono in atto piogge alluvionali e numerosi disagi (leggi qui le nostre news), si sta...

Maltempo Liguria - Toti : “Da 24 a 36 ore di allerta rossa con piogge ininterrotte - vento Forte e fenomeni violenti” : Maltempo su tutta la Liguria con l’allerta rossa sul centro-ponente della regione, dalle 24 di oggi fino alle 24 di domani, salvo modifiche. In particolare è prevista allerta arancione sulla costa da Spotorno a Camogli e nell’entroterra dalle 18 alle 24 di oggi; quindi rossa fino alle 24 di domani. A levante allerta gialla fino alle 24 di domani. Nell’entroterra di levante allerta arancione dalle 18 di oggi alle 15 di domani. ...

Allerta meteo della Protezione Civile per domani : Forte maltempo al centro-nord : Una nuova intensa perturbazione atlantica porterà maltempo domani sull'Italia, in particolar modo sui settori centro-settentrionali della penisola. Precipitazioni molto abbondanti sono previste sul...

Allerta Meteo Piemonte : Forte maltempo ad Alba : Dalla mezzanotte di oggi fino a mezzanotte di domani ad Alba è prevista un’Allerta Meteo arancione, per abbondanti piogge. Lo rende noto l’amministrazione comunale che invita i cittadini a prestare massima attenzione, soprattutto nelle ore notturne, ad uscire solo in caso di necessità e a non sostare sui ponti dei fiumi in piena. L'articolo Allerta Meteo Piemonte: forte maltempo ad Alba sembra essere il primo su Meteo Web.

Previsioni Meteo Milano : sarà un weekend di Forte maltempo - tutti i dettagli su Sabato e Domenica : Previsioni Meteo Milano – Puntualmente è giunto l’ennesimo peggioramento del tempo a iniziare dalle ore serali di ieri, con arrivo di prime piogge, piogge irregolari anche nella notte, con qualche pausa, e piogge o rovesci spesso moderati in corso anche in queste ore mattutine. Una saccatura nordatlantica ha affondato la sua azione sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo, innescando un flusso umido meridionale bene impattante ...