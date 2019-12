Dritto e rovescio | Del Debbio | ' Rete 4 salvinizzata un ca'

Blastingnews

(Di lunedì 2 dicembre 2019) L'informazione politica ed in particolare i talk sono diventati un elemento preponderante dei palinsesti televisivi. In tempi in cui l'esposizione mediatica per un personaggio politico può diventare decisiva, accade che possano essere montate polemiche relativamente al maggiore spazio che si tende a dare all'uno più che all'altro. Ad esempio il sito Blogo, in un'intervista a Paolo Del, ha voluto chiedere al giornalista e conduttore se davvero la quartaMediaset possa essere considerata fin troppo attenta a dare visibilità a Matteo Salvini. Allo stesso modo l'occasione è stata proficua per andare a sottolineare il fatto che la sua trasmissione,, mantiene elevati standard di share, al punto da sorpassare il programma concorrente del giovedì sera, Piazzapulita di Corrado Formigli.meglio di Piazzapulita Il giovedì, al momento, sembra essere ...

LegaSalvini : ++ DRITTO E ROVESCIO, RECORD PER DEL DEBBIO CON SALVINI IN STUDIO ++ - GiornalePlus : Paolo Del Debbio su Dritto e Rovescio: 'Salvinizzato un caz***. Oggi, il leghista...' - GHERARDIMAURO1 : RT @SecolodItalia1: “Salvinizzato un c….”: Del Debbio esplode e risponde per le rime su “Dritto e Rovescio” -