Basket : Nico Mannion e Davide Moretti - con loro NCAA tinta d’azzurro grazie all’ottimo inizio di stagione : Nico Mannion e Davide Moretti stanno dando notevoli soddisfazioni al contingente italiano impegnato in quel grande universo che è il torneo delle università americane, altrimenti noto semplicemente come NCAA. Il primo mese di entrambi, infatti, si è rivelato di primissimo piano, con tutte le differenze che possono avere i due play: Mannion, infatti, è al primo anno di università (e, se continua con il passo che sta tenendo, anche ...

LIVE Hapoel Holon-Dinamo Sassari 57-44 - Champions League Basket 2019-2020 in DIRETTA : Malachi Richardson si prende il palcoscenico a inizio terzo quarto - sette punti consecutivi dello statunitense e gli israeliani toccano il +13 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59-44 +15 Holon con Caupain. Pozzecco si vede costretto a chiamare time out. 57-44 Bomba di un Richardson caldissimo in quest’inizio di terzo periodo. 54-44 Canestro dalla media di Malachi Richardson. 52-44 Bomba di Pierre che prova a suonare la carica per Sassari. 52-41 Primi due punti del secondo tempo per Richardson. Finisce qua il secondo quarto, padroni di casa avanti di 9 sul ...

Basket : Nicolò Melli e il suo bell’inizio dell’avventura in NBA : Le ultime due prove con la maglia dei New Orleans Pelicans sono solo la punta dell’iceberg di quello che, fino a questo momento, è un ottimo inizio di avventura in NBA di Nicolò Melli, fattosi trovare al posto giusto nel momento giusto (anche con un pizzico di fortuna, che nel perverso mondo della pallacanestro americana non guasta mai). Melli, nella sua prima partita in terra americana, aveva disputato una gran prova contro i ...

Basket femminile - le migliori italiane della 4a giornata di Serie A1. Sara Bocchetti top scorer - molto bene Nicole Romeo ed Ilaria Milazzo : Andiamo a vedere quali sono state le migliori giocatrici italiane della quarta giornata della Serie A1 di Basket femminile Sara Bocchetti: miglior marcatrice azzurra della quarta giornata. Una super prestazione nella vittoria della sua Vigarano contro Battipaglia. Per la nativa di Napoli ci sono 24 punti a referto, con il 50% da tre punti. llaria Milazzo: ormai è una certezza in questo riepilogo delle migliori italiane della ...

Basket - per Nicolò Melli esordio super nella Nba con la maglia dei Pelicans : L'Italia del Basket è orgogliosa per Nicolò Melli. Il cestista italiano con cittadinanza statunitense si è reso protagonista di un esordio con il botto nella Nba, ovvero la principale lega professionistica di pallacanestro degli Stati Uniti d'America, quella in cui militano i migliori giocatori al mondo. Con la divisa dei New Orleans Pelicans contro i Toronto Raptors, il classe 1991 di Reggio Emilia ha giocato benissimo mettendo a referto 14 ...

Basket femminile - le migliori italiane della 2a giornata di Serie A1. Madonna e Nicolodi protagoniste indiscusse : Dopo la seconda giornata di Serie A1, disputata in un anomalo intervallo di ventiquattr’ore tra martedì e ieri, in più di un’occasione le italiane in scena si sono messe in evidenza. Nel match vinto da Empoli su Battipaglia con un netto 79-54, il ruolo principale lo assume Tayara “Tay” Madonna. Brasiliana di nascita, classe ’91, adottata da genitori italiani, protagonista dell’intera trafila delle nazionali ...

Basket : buon debutto di Nicolò Melli in preseason NBA con i New Orleans Pelicans : 11 punti, 8 rimbalzi, 4 assist in 22 minuti di impiego: questo il tabellino di Nicolò Melli nella sua prima partita di preseason NBA con i New Orleans Pelicans, che hanno debuttato con la vittoria per 133-109 sugli Atlanta Hawks grazie a un affondo nel secondo e terzo quarto. Chi temeva che, con Zion Williamson in campo, Melli avrebbe potuto avere poco spazio è stato per il momento smentito, visto che coach Gentry non solo lo ha utilizzato per ...