Alberto Bettiol | VIDEO ciclismo | “Nel 2020 punto alle Classiche delle pietre | non alle

Ciclismo - Alberto Bettiol : ‘Devo ritrovare la spensieratezza’ : Il trionfo di Alberto Bettiol al Giro delle Fiandre resta uno dei momenti più esaltanti per il Ciclismo italiano in questa stagione 2019. Il toscano era atteso da tempo tra i grandi protagonisti delle classiche, ma a 26 anni non era ancora riuscito a centrare neanche una vittoria. In uno degli appuntamenti più prestigiosi il corridore della EF ha sfoderato la stoffa del campione vero, vincendo il Fiandre alla maniera dei grandi, con un attacco ...

Ciclismo - Alberto Bettiol : ‘Premi in denaro bassi - una vergogna quelli delle donne’ : Quella di Alberto Bettiol al Giro delle Fiandre è stata una delle vittorie più sorprendenti ma al tempo stesso piene della stagione 2019 di Ciclismo. Il corridore toscano non aveva mai vinto nessuna corsa nei suoi primi cinque anni da professionista nonostante la sensazione di un talento raro. Finalmente nella classica dei muri fiamminghi Bettiol ha sfoderato una corsa da campione vero, staccando tutti sull’Oude Kwaremont e andando a trionfare ...

Ciclismo - il 2019 della consacrazione per Alberto Bettiol : il trionfo al Giro delle Fiandre e un Mondiale da protagonista : Il 2019 è stato di certo l’anno della consacrazione del toscano Alberto Bettiol, capace di centrare la sua prima vittoria in carriera, in una Classica Monumento come il Giro delle Fiandre, e autore di una prestazione magistrale con la maglia azzurra ai Mondiali dello Yorkshire. Pochissimi, probabilmente, quando il corridore dell’Education First aveva annunciato il suo programma annuale a inizio 2019, avrebbero immaginato di vederlo ...