Uccise fidanzata | si suicida dopo conferma della condanna in appello

(Di domenica 1 dicembre 2019) Venerdì la corte d’avevato per lui laa 30 anni di carcere per la morte, ieri sera l’uomo è stato trovato senza vita. È successo in Friuli. Francesco Mazzega, 38 anni, si è impiccato nel giardinosua casa, dove era agli arresti domiciliari. Nel 2017, secondo le sentenze dei tribunali, aveva ucciso la 21enne Nadia Orlando. Inutili i soccorsila sentenza di venerdì, e lapena a 30 anni di carcere, Mazzega era tornato a casa dei genitori, a Muzzana del Turgnano, agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Secondo il Messaggero Veneto, sono stati i parenti a trovarlo in giardino nella tarda serata di sabato: hanno subito chiamato i soccorsi, che hanno cercato di rianimare l’uomo per 40 minuti. Per lui, però, non c’è stato nulla da fare. L'omicidionel 2017 Era la sera del 31 luglio 2017 quando ...

